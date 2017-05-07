«الزكاة والدخل»: عقوبة التهرب من ضريبة القيمة المضافة تصل إلى السجن

تواصل – الرياض:

أكد رئيس الفريق القانوني للضرائب غير المباشرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، مسفر الدحيم، أن التهرب الضريبي من القيمة المضافة يعد جنائيا، وأن العقوبات فيه تصل إلى السجن، مشيرا إلى أن مسودة قانون القيمة المضافة ستصدر خلال الأسبوعين المقبلين

وقال الحربي وفقاً لـ”الوطن”، خلال ورشة عمل تعريفية حول ضريبة القيمة المضافة بمقر الغرفة التجارية والصناعية في منطقة الرياض أمس، إن كل سلعة مدعومة من قبل الدولة سيكون لها معالجة في النظام فيما يخص التوريد، موضحا أن السلع الأساسية التي ستخضع للضريبة بالمعدل الصفري ستحدد من قبل دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة، نافياً وجود أي توجه حالي لرفع نسبة الضريبة لأكثر من 5% حتى العام 2020.

وأشار الحربي، إلى أن الضريبة ستستثني بعض الأنشطة المقدمة كخدمة من الدولة سواء في التعليم أو الصحة وغيرها، أما الخدمات المقدمة في نفس هذه القطاعات ولكن بمقابل مادي كالمدارس والمستوصفات الأهلية فإنها سوف تخضع للضريبة.

وأفاد أن إصدار مسودة قانون القيمة المضافة ستصدر خلال الأسبوعين المقبلين، وأن سداد الضريبة من المؤسسات والشركات وغيرها سيكون بشكل شهري وربعي، مبيناً أن استقطاع الضريبة للسلع المستوردة سيكون عن طريق مصلحة الجمارك، فيما سيتم تحصيل الضريبة من السلع محلية الصنع من قبل الهيئة.