«آيفون 8» قريباً في الأسواق

تواصل – وكالات:

توقع بنك “جولدمان ساكس” الاستثماري الأمريكي أن يصل سعر الإصدار الجديد لشركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة “آبل” “آيفون8” إلى نحو 1000 دولار مقابل 649 دولاراً للجيل الحالي “آيفون7 إس”، مشيراً إلى أن طرحه بالسوق سيكون خلال 4 أشهر من الآن.

فيما ذكرت “آبل” أن “آيفون8” سيكون مزوداً بشاشة مقاس 5.8 بوصة تعمل بتكنولوجيا “أو.إل.إي، دي” إلى جانب إمكانات ما يعرف بالواقع المعزز ثلاثي الأبعاد، وهو ما يؤكد الشائعات التي ترددت كثيراً عن خصائص هذا الهاتف.

ونقل موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن التقرير الذي أعدته “سيمونا جانكوفسكي” المحللة الاقتصادية في “جولدمان ساكس” القول “مع بقاء 4 أشهر فقط تفصلنا عن طرحه (آيفون8) نعتقد آن أبل استقرت الآن على التصميم النهائي له”.

وذكر الموقع أن هناك تقارير تشير إلى أن “آبل” ستطرح جيل جيد من الهاتف الذكي “آيفون 7” باسم “آيفون7 إس” و”آيفون 7 إس بلس” وبنفس سعر الجيل الحالي الذي يبدأ من 649 دولاراً.

وتقول “جانكوفسكي” إنها لا تعتقد أن الهاتف “آيفون 7 إس بلس” سيكون مزوداً بشاشة “أو.إل.إي.دي” وأن خصائصه ستكون نفس خصائص الجيل الحالي باستثناء زيادة سرعة المعالج وتحسين قدرات البطارية.