 بعد قرار إعفائه.. قائد مدرسة «أبو بكر الرازي» بتبوك يلجأ للقضاء | صحيفة تواصل الالكترونية

بعد قرار إعفائه.. قائد مدرسة «أبو بكر الرازي» بتبوك يلجأ للقضاء

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بعد قرار إعفائه.. قائد مدرسة «أبو بكر الرازي» بتبوك يلجأ للقضاء

تواصل – تبوك:

أكد قائد مدرسة أبو بكر الرازي في تبوك، أنه سيقاضي وزارة التعليم على خلفية إعفائه إثر تداول مقطع مصور يظهر طلاباً حول مدرسته يمزقون الكتب المدرسية، وتوعد أيضاً بمقاضاة مصوره، ملمحاً إلى أن القضية “كيدية”، فيما أثنى معلمون وقادة مدارس أخرى على “مهنية” القائد المُعفى.

وقال قائد مدرسة أبو بكر الرازي عبدالله البلوي، إنه سيتقدم للقضاء بعد إعفائه من منصبه، معتبراً ذلك القرار “مجحفاً” في حقه، لأنه “صدر من دون تحقيق أو مساءلة”، مشيراً إلى أنه لم يتلقَ حتى أمس (الأحد) خطاباً من وزارة التعليم بإعفائه رسمياً، بحسب “الحياة”.

وأضاف البلوي أنه ستتم ملاحقة من صور المقطع، وقال: “أعتقد أن للمصور أهدافاً تتلخص في تشويه سمعة المدرسة وإلحاق الضرر بها، نظراً لتميزها بين مدارس تبوك”، مؤكداً نيته ملاحقة المتسبب في ذلك والمطالبة برد الاعتبار، بسبب التشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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