 «تعليم حائل» تنشئ «آباراً خيرية» صدقة جارية للمعلمات المتوفيات | صحيفة تواصل الالكترونية

«تعليم حائل» تنشئ «آباراً خيرية» صدقة جارية للمعلمات المتوفيات

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«تعليم حائل» تنشئ «آباراً خيرية» صدقة جارية للمعلمات المتوفيات

تواصل – حائل:

واصلت المبادرات الخيرية لإدارة شؤون المعلمات في تعليم حائل، جهودها لتقديم الأوقاف الخيرية للتربويات المتوفيات، وكان آخرها إنشاء بئر خيري لكل من المعلمات فريحة البقعاوي، سارة العنزي، فوزية طراد، لولوة الجابر -رحمهن الله-.

وأوضحت مساعد مدير إدارة شؤون المعلمين (بنات) كفى عويد الكود، أن البادرة تأتي من باب التقدير لهن وتقديم ما ينفعهن بالمساهمة في وقف خيري، مبينة أن تقديم مثل هذه الأعمال للمتوفى فيها من الأجر العظيم، والثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى، كونها من الصدقات الجارية التي ينتفع بها الإنسان بعد موته، معتبرة الوقف تكريما وتقديراً لجهودهن ووفاءً للسنوات التي عملن فيها سوياً.

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