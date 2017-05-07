يمني يحاول قتل طفلته بمادة حارقة نكاية في والدتها

تواصل – الرياض:

حاول أب يمني قتل طفلته ذات العام الواحد مرتين بإرغامها على تناول جرعات من مادة “الأسيد”؛ وذلك نكايةً في والدتها التي غادرت المنزل وترفض العودة إليه، مُسبباً لها مضاعفات خطيرة في معدتها وأضراراً ستلازمها طيلة حياتها.

وذكرت مصادر وفقاً لـ “إرم نيوز”، أن والد الطفلة “غلاء” أرغمها على تناول جرعات من مادة “الأسيد” مرتين في أسبوع واحد لتنقل على إثرها إلى مستشفى خاص بمدينة ذمار، مبرراً تناولها الجرعة في المرة الأولى بأنها حدثت في غفلة منه، لكن تم علاجها في مستشفى خاص.

ولفتت المصادر إلى أن الأب سقى طفلته المادة مجدداً عند قدوم خالها لأخذها لوالدتها، ما سبب لها حروقاً عميقة في الجهاز الهضمي والتصاقات داخلية وتهتكات في الأمعاء والمعدة والبلعوم.

وأوضحت أن الأب اعترف خلال التحقيقات بارتكاب فعلته نكايةً في والدة الطفلة؛ لرفضها العودة إلى المنزل، مبينةً أن المضاعفات الصحية التي سببتها مادة “الأسيد” ستحتاج إلى سلسلة من العمليات الجراحية لتلاشيها، كما سيكون لها أضرار على الطفلة ستلازمها طيلة حياتها.