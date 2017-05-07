«أمير الباحة» يستقبل مواطناً نشر رسالة عن نقص الخدمات في المنطقة

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

استقبل الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أمس الأحد، الشاعر عبدالواحد بن سعود الزهراني، الذي نشر رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحساب يدعى صالح بن مخلص بن مجاهد، يشكو فيها من نقص الخدمات بالمنطقة.

وقالت إمارة الباحة في بيانٍ لها: ‘‘إن سمو أمير المنطقة التقى صاحب الرسالة لاستيضاح ما جاء في الرسالة من إيحاءات وإشارات حول نقص الكثير من الخدمات”، مؤكداً أن باب مكتب سموه مفتوح للجميع للتواصل معه ومع غيره من المواطنين، الذين يرغبون في إيصال أي مقترح أو رسالة مباشرة.

وأضافت، أن أمير المنطقة وجَّه بتشكيل لجنة عالية المستوى وسيكون أول عملها مقابلة صاحب الرسالة، وأخذ كل ما لديه من معلومات حسب ما تم ذكره بالرسالة، والعمل على التأكد من صحة تلك المعلومات ودقتها على أرض الواقع.

وأوضح أمير الباحة، أن اللجنة المكلفة ستكشف بشكل دقيق مدى صحة ما ذهب إليه الكاتب من عدمه، وسيتم التعامل بما تنتهي إليه النتائج بكل حزم ومتابعة وبما تقضي به الأنظمة والتعليمات.