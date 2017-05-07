 بسبب تطوير الأنطمة.. «الاتصالات السعودية»: خدماتنا قد تتعطل حتى السادسة صباح الإثنين | صحيفة تواصل الالكترونية

بسبب تطوير الأنطمة.. «الاتصالات السعودية»: خدماتنا قد تتعطل حتى السادسة صباح الإثنين

0
بسبب تطوير الأنطمة.. «الاتصالات السعودية»: خدماتنا قد تتعطل حتى السادسة صباح الإثنين

تواصل – خالد العبدالله:

وجهت شركة الاتصالات السعودية أمس السبت، رسالة إلى عملائها تنبههم أن خدماتها قد تتأثر نتيجة إجرائها بعض الأعمال الدورية على الأنظمة الخاصة بها.
وقال الشركة في رسالة إلى جميع عملائها: “عميلنا العزيز.. نظراً إلى أعمال التطوير الدورية على الأنظمة، والتي ستمتد من الساعة 1 صباحاً إلى الساعة 6 صباحاً؛ فإننا نود إشعاركم ، بأنه قد تتأثر بعض الخدمات خلال هذه الفترة مثل: إجراء المكالمات الصوتية، استخدام البيانات، إرسال الرسائل، شحن الرصيد، إضافة إلى بعض الخدمات الأخرى.. مقدرين لكم تفهمكم وشاكرين لكم حرصكم”.

 

شاهد ايضا

المدينة.. مواطنان يحرران آخر بعد محاصرة السيول لمركبته (فيديو)

المدينة.. مواطنان يحرران آخر بعد محاصرة السيول لمركبته (فيديو)

عبدالعزيز الفوزان يعلق على ظاهرة امتهان الطلاب للكتب الدراسية (فيديو)

عبدالعزيز الفوزان يعلق على ظاهرة امتهان الطلاب للكتب الدراسية (فيديو)

«أمير الباحة» يستقبل مواطناً نشر رسالة عن نقص الخدمات في المنطقة

«أمير الباحة» يستقبل مواطناً نشر رسالة عن نقص الخدمات في المنطقة

مواطنة شيعية من القطيف تفضح كذب قناة إيرانية على الهواء

مواطنة شيعية من القطيف تفضح كذب قناة إيرانية على الهواء

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>