بسبب تطوير الأنطمة.. «الاتصالات السعودية»: خدماتنا قد تتعطل حتى السادسة صباح الإثنين

تواصل – خالد العبدالله:

وجهت شركة الاتصالات السعودية أمس السبت، رسالة إلى عملائها تنبههم أن خدماتها قد تتأثر نتيجة إجرائها بعض الأعمال الدورية على الأنظمة الخاصة بها.

وقال الشركة في رسالة إلى جميع عملائها: “عميلنا العزيز.. نظراً إلى أعمال التطوير الدورية على الأنظمة، والتي ستمتد من الساعة 1 صباحاً إلى الساعة 6 صباحاً؛ فإننا نود إشعاركم ، بأنه قد تتأثر بعض الخدمات خلال هذه الفترة مثل: إجراء المكالمات الصوتية، استخدام البيانات، إرسال الرسائل، شحن الرصيد، إضافة إلى بعض الخدمات الأخرى.. مقدرين لكم تفهمكم وشاكرين لكم حرصكم”.