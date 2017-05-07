 «ذباب وحشرات مطبوخ» داخل وجبة غداء مواطن في مطعم بـ«حائل» | صحيفة تواصل الالكترونية

«ذباب وحشرات مطبوخ» داخل وجبة غداء مواطن في مطعم بـ«حائل»

0
«ذباب وحشرات مطبوخ» داخل وجبة غداء مواطن في مطعم بـ«حائل»
تواصل – سعود الرفاع:

فوجئ مواطن بمنطقة حائل بوجود “ذباب وحشرات” داخل وجبة عشاء طلبها من مطعم شهير، وقال المواطن ‘‘إنه توجه لتناول طعام العشاء بأحد المطاعم المعروفة بحائل، وفوجئ أثناء تناول الوجبة بوجود ذباب وحشرات داخلها‘‘.

وأبدى المواطن استغرابه من تردي مستوى النظافة بالمطعم، حيث طالب أمانة حائل بالحضور، وبالفعل حضر المراقب ماجد الدوخي، وتم تدوين عدة مخالفات صحية على المطعم.

بدوره أمر رئيس بلدية الوسط الدكتور عايد عواد الخضير، بتكثيف الجولات التفتيشية على المطاعم، ورفع مستوى النظافة بها، مطالبين المواطنين بالمبادرة بالاتصال برقم 940 عند ملاحظتهم أي شيء من هذا القبيل.

شاهد ايضا

«خادم الحرمين» يرعى معرض «نايف.. القيم» في جدة

«خادم الحرمين» يرعى معرض «نايف.. القيم» في جدة

حفر الباطن.. أكثر من 50 ألف طالب وطالبة في مقاعد الاختبار

حفر الباطن.. أكثر من 50 ألف طالب وطالبة في مقاعد الاختبار

شرطة حائل تستنفر أجهزتها الأمنية استعداداً لاختبارات نهاية العام

شرطة حائل تستنفر أجهزتها الأمنية استعداداً لاختبارات نهاية العام

خادم الحرمين يعزي أسرة «تركي السديري»: علاقتي به كانت وطيدة

خادم الحرمين يعزي أسرة «تركي السديري»: علاقتي به كانت وطيدة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>