«ذباب وحشرات مطبوخ» داخل وجبة غداء مواطن في مطعم بـ«حائل»

تواصل – سعود الرفاع:

فوجئ مواطن بمنطقة حائل بوجود “ذباب وحشرات” داخل وجبة عشاء طلبها من مطعم شهير، وقال المواطن ‘‘إنه توجه لتناول طعام العشاء بأحد المطاعم المعروفة بحائل، وفوجئ أثناء تناول الوجبة بوجود ذباب وحشرات داخلها‘‘.

وأبدى المواطن استغرابه من تردي مستوى النظافة بالمطعم، حيث طالب أمانة حائل بالحضور، وبالفعل حضر المراقب ماجد الدوخي، وتم تدوين عدة مخالفات صحية على المطعم.

بدوره أمر رئيس بلدية الوسط الدكتور عايد عواد الخضير، بتكثيف الجولات التفتيشية على المطاعم، ورفع مستوى النظافة بها، مطالبين المواطنين بالمبادرة بالاتصال برقم 940 عند ملاحظتهم أي شيء من هذا القبيل.