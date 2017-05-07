 «الإسكان»: تسليم 20 ألف منتج جديد بالدفعة الرابعة اليوم (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

«الإسكان»: تسليم 20 ألف منتج جديد بالدفعة الرابعة اليوم (فيديو)

0

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أعلن سيف السويلم، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، مساء أمس الأحد، أن الوزارة ستطرح أكثر من 20 ألف منتج سكني وتمويلي اليوم الاثنين.

وقال “السويلم” في مداخلة مع برنامج “أحداث24” على قناة “24 السعودية”: ‘‘إن دفعة سكني هي الدفعة الرابعة التي ستكون يوم غد وهي امتداد للدفعات الماضية”.

وأضاف، أنه في الدفعة الأولي تم تسليم أكثر من 15 ألف منتج سكني وتمويلي، وفي الدفعة الثانية تم تسليم أكثر من 17 ألف منتج سكني وتمويلي.

وأوضح “السويلم” أن المنتجات تشمل وحدات سكنية متعددة المساحات والمواصفات، بأسعار تتراوح بين 250 ألف إلي 700 ألف ريال.

 

شاهد ايضا

امرأة روهينيجة تروي تفاصيل اغتصابها على يد القوات البورمية

امرأة روهينيجة تروي تفاصيل اغتصابها على يد القوات البورمية

«خادم الحرمين» يرعى معرض «نايف.. القيم» في جدة

«خادم الحرمين» يرعى معرض «نايف.. القيم» في جدة

على خلفية هجمات «الفدية».. باحثة قانونية تطالب بإنشاء محاكم خاصة للجرائم المعلوماتية

على خلفية هجمات «الفدية».. باحثة قانونية تطالب بإنشاء محاكم خاصة للجرائم المعلوماتية

مصادرة أكثر من 200 حيوان مهدد بالانقراض من سوق الطيور بالرياض

مصادرة أكثر من 200 حيوان مهدد بالانقراض من سوق الطيور بالرياض

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>