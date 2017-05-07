«الإسكان»: تسليم 20 ألف منتج جديد بالدفعة الرابعة اليوم (فيديو)

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أعلن سيف السويلم، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، مساء أمس الأحد، أن الوزارة ستطرح أكثر من 20 ألف منتج سكني وتمويلي اليوم الاثنين.

وقال “السويلم” في مداخلة مع برنامج “أحداث24” على قناة “24 السعودية”: ‘‘إن دفعة سكني هي الدفعة الرابعة التي ستكون يوم غد وهي امتداد للدفعات الماضية”.

وأضاف، أنه في الدفعة الأولي تم تسليم أكثر من 15 ألف منتج سكني وتمويلي، وفي الدفعة الثانية تم تسليم أكثر من 17 ألف منتج سكني وتمويلي.

وأوضح “السويلم” أن المنتجات تشمل وحدات سكنية متعددة المساحات والمواصفات، بأسعار تتراوح بين 250 ألف إلي 700 ألف ريال.