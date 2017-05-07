معلم يخلع «غترته وعقاله» ويلبسهما لطالب.. تعرف على القصة الكاملة

تواصل – سامي الثبيتي:

أظهر مقطع فيديو متداول موقفا رائعا لمعلم تجاه أحد الطلاب، أثناء مروره في طابور بمناسبة بإحدى المدارس، ولم يكن يرتدي عقالا ولا شماغً كباقي زملائه.

ولاحظ المعلم ذلك، وقبل أن يخرج من الباب، جذبه من يده برفق، وظهر من المقطع أنه خلع غترته وعقاله، ومنحهما للطالب لارتدائهما.

وقال صاحب الموقف الأبوي، ويدعى “عبد الله سمكري”، معلم بمدرسة مزدلفة، في اتصال هاتفي مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، ‘‘إن الموقف تعرض له لأول مرة وأن مشاعر الأبوة كانت مسيطرة عليه‘‘.

وأضاف: نحن من منظمي الحفل، وعند الخروج من مكان التجمع إلى مكان الفناء لعمل مسيرة التخرج، وجدت طالبا بدون غترة وعقال، فسحبته وسألته، أين غترتك وعقالك؟ وحين لاذ بالصمت انتابني شعور الأب، فخلعت غترتي وعقالي وألبسته، ليتساوى مع بقية زملائه.

ووجه “السمكري”، في ختام الاتصال، رسالة إلى زملائه المعلمين أكد خلالها على أهمية مشاعر الأبوة والحب والحنان والعطف بين الطالب ومعلمه، مشيراً إلى أنه” يجب أن يحتوي المعلم الطالب لتصل إليه المعلومة بحب”.