 مغردون يرصدون عزوفًا عن حضور فعاليات مجانية لـ«هيئة الترفيه» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

مغردون يرصدون عزوفًا عن حضور فعاليات مجانية لـ«هيئة الترفيه» (صور)

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مغردون يرصدون عزوفًا عن حضور فعاليات مجانية لـ«هيئة الترفيه» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أَظْهَرَتْ صور تداولها مغردون لعددٍ من فعاليات “هيئة الترفيه” خلو المدرجات من الحضور، رغم أن الدعوات كانت مجانية خلال إجازة نهاية الأسبوع الماضي.
ورصد مغردون بعض الفعاليات التي أَعْلَنَتْ عنها هيئة الترفيه في روزنامتها منذ وقت سابق، والتي أُقيمت في إجازة الأسبوع المنصرم في بريدة بمُنْتَزَه الملك خالد الحضاري، وفعالية مشابهة في محافظة حريملاء.
وعلى غير المتوقع خَلَتْ المدرجات من الحضور الجماهيري، بِحَسَبِ ما أَظْهَرَتْه الصور المتداولة، حيث عزف المواطنون عن الحضور, وبالرغم من تداول الصور التي حظيت بتعليقات عديدة على منصة “تويتر” إلا أن الحساب الرسمي لهيئة الترفيه لم يعلق على ما تم تداوله .

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١ تعليق

  1. اغرب توقيت لمثل هذه الفعاليات الان امتحانات ايناس نحن في بريدة نرغب فيها ولكن يجب اختيار الوقت المناسب

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