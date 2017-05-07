وزير الخارجية العماني: السلطنة تدعم «الشرعية» في اليمن

تواصل – وكالات:

أكَّدَ وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، يوسف بن علوي، ‏وقوف بلاده إلى جانب القيادة الشرعية في اليمن.

وخلال اتصال هاتفي أجراه معه نائب ‏رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، قَالَ المسؤول العماني: ‘‘إن ‏بلاده تساند أية جهود من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار، وبما ‏يحفظ وحدة الأراضي اليمنية وسلامتها الإقليمية، ويصون ‏مؤسساتها الوطنية، ومُقدرات الشعب اليمني‘‘.‏

من جهته، أشاد الوزير المخلافي، طِبْقَاً لما أَوْرَدَتْهُ ‘‘وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية‘‘ بمواقف سلطنة عمان، الداعمة لإرادة الشعب ‏اليمني وحقه بالعيش بسلام، وإنهاء الحرب التي أشعلها ‏الانْقِلَابيون، وَفْقَ المرجعيات الثلاث.‏

وَأَكَّدَ المخلافي، أن بلاده وحكومتها الشرعية ‏حريصة على تطوير التعاون الثنائي مع سلطنة عُمان في مختلف ‏المجالات، وتعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين.‏