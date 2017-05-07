وزير الخارجية العماني: السلطنة تدعم «الشرعية» في اليمن

تواصل – وكالات:
أكَّدَ وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، يوسف بن علوي، وقوف بلاده إلى جانب القيادة الشرعية في اليمن.
وخلال اتصال هاتفي أجراه معه نائب رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، قَالَ المسؤول العماني: ‘‘إن بلاده تساند أية جهود من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار، وبما يحفظ وحدة الأراضي اليمنية وسلامتها الإقليمية، ويصون مؤسساتها الوطنية، ومُقدرات الشعب اليمني‘‘.
من جهته، أشاد الوزير المخلافي، طِبْقَاً لما أَوْرَدَتْهُ ‘‘وكالة الأنباء اليمنية الرسمية‘‘ بمواقف سلطنة عمان، الداعمة لإرادة الشعب اليمني وحقه بالعيش بسلام، وإنهاء الحرب التي أشعلها الانْقِلَابيون، وَفْقَ المرجعيات الثلاث.
وَأَكَّدَ المخلافي، أن بلاده وحكومتها الشرعية حريصة على تطوير التعاون الثنائي مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات، وتعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين.