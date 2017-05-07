«الخضيري»: أكياس الشاي غير مسرطنة.. إلا في هذه الحالة

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

نفى الدكتور فهد الخضيري، عالم الأبحاث الطبية وعضو حدة المسرطنات بمستشفى الملك فيصل التخصصي، الشائعات المتداولة، مُؤخَّرَاً، بأن أكياس الشاي بها مادة الديوكسين المسرطنة.

وَقَالَ الخضيري، في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “إشاعة أن أكياس الشاي مسرطنة بالديوكسين!! هذا غير صحيح وغير مثبت عِلْميّاً (إلا إذا كانت أكياس الشاي صُنعت من بلاستيك) لكن أغلبها مصنوعة من ورق مقوى”.