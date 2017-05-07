«الخضيري»: أكياس الشاي غير مسرطنة.. إلا في هذه الحالة

تواصل – عبدالرحمن الخالد:
نفى الدكتور فهد الخضيري، عالم الأبحاث الطبية وعضو حدة المسرطنات بمستشفى الملك فيصل التخصصي، الشائعات المتداولة، مُؤخَّرَاً، بأن أكياس الشاي بها مادة الديوكسين المسرطنة.
وَقَالَ الخضيري، في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “إشاعة أن أكياس الشاي مسرطنة بالديوكسين!! هذا غير صحيح وغير مثبت عِلْميّاً (إلا إذا كانت أكياس الشاي صُنعت من بلاستيك) لكن أغلبها مصنوعة من ورق مقوى”.
وكانت أنباء قد ترددت، عن تَوَصُّل مجموعة من الباحثين في جامعة “إمبراليد” الألمانية إلى أن أكياس الشاي الأسود تحوي موادّ من شأنها أن تضر بصحة الإنسان، وقد تسبب السرطان.
وأوضحت الدراسة، التي نشرت صحيفة “الحياة” اللندنية، خبراً عنها في 30 يناير الماضي، أن المشكلة تكمن في الورق المستخدم بأكياس الشاي؛ نظراً لاحتوائه على مادة «إيبكلورهيدرين» (epichlorohydrin)، المستخدمة في صناعة الورق والبلاستيك والمبيدات الحشرية.وأَشَارَ الباحثون إلى أنه بمجرد ملامسة هذه المادة “إيبكلورهيدرين” للماء يتشكل مركب مسرطن اسمه (3 – MCPD)، والذي يعد مشكلة جديدة في قطاع الغذاء العالمي.