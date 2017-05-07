خبير تقني: الإجازة أنقذت المملكة من هجوم فيروس «الفدية»

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أكد الخبير التقني والمستشار في أمن المعلومات، هيثم أبوعائشة، أن وقوع الهجوم الإِلِكْتُرُوني عبر فيروس من برامج طلب الفدية “رانسوم وير”، في الإجازة الأسبوعية جنب القطاعات الحكومية والخَاصَّة بالمملكة أضراراً يمكن أن تكون فادحة.

وأَشَارَ إلى أن بعض الجهات الحكومية ليست مستعدة، كما ينبغي لمواجهة الاختراقات الخطيرة التي تأثرت بها دول متقدمة، مُنَوِّهَاً إلى تأثر بعض الشركات بشكل جزئي.

وَأَكَّدَ أبوعائشة، أن مقدمي الخدمة ساهموا في احتواء المشكلة في تزويد العملاء بالطرق السريعة للوقاية من الفيروسات، إلا أن ذلك لا يكفي، ولا بد من استمرار العمل لمواجهة التداعيات، واحتمال معاودة الهجوم بشكل مختلف، وَفْقَاً لـ”مكة”.

يَأْتِي ذلك فيما أَوْضَحَ رئيس لجنة التوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، عدم تأثر أَي من البنوك السعودية بالهجوم.

وَقَالَ حافظ: ‘‘لم يؤثر الهجوم الإِلِكْتُرُوني على أَي من البنوك في المملكة‘‘ مضيفاً: أنها تستخدم أفضل وأحدث وسائل الحماية والممارسات الدولية التي لها علاقة بالمعلومات، وخَاصَّة تلك التي لها علاقة مباشرة بحسابات العملاء.

وأَوْضَحَ، أن الحماية المعلوماتية المتبعة تتخذ عِدَّة مستويات بالغة الحساسية والدقة، مشدداً على أن الاحتياطات التي تجريها البنوك لا تعتمد على رد الفعل، بل هي مستمرة حيث تجرى اختبارات مستمرة؛ لِلتَّأكُّدِ من عدم وجود ثغرات يمكن النفاذ من خلالها إلى الأنظمة، كما يتم التأكد من استخدام البرامج الأصلية متعددة الأوجه.