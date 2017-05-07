 على خلفية هجمات "الفدية".. باحثة قانونية تطالب بإنشاء محاكم خاصة للجرائم المعلوماتية | صحيفة تواصل الالكترونية

على خلفية هجمات «الفدية».. باحثة قانونية تطالب بإنشاء محاكم خاصة للجرائم المعلوماتية

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على خلفية هجمات «الفدية».. باحثة قانونية تطالب بإنشاء محاكم خاصة للجرائم المعلوماتية

تواصل – الرياض:

طَالَبَتِ الباحثة القانونية شيخة البلوي، بتطوير نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية السعودي؛ ليشمل مقدم الخدمة، وتمييز الجرائم التي تمثل جنحاً عن تلك التي تعد جنايات، وذلك على خلفية هجمات “وانا كري”، أو فيروس “الفدية”، التي تضرب العالم حالياً، وامتدت إلى المملكة.

وَشَدَّدَتِ الباحثة على ضرورة إنشاء محاكم خَاصَّة للحكم في الجرائم المعلوماتية، من خلال الاستعانة بالخبرات في ذلك المجال، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتوحيد الجهود بين الدول العربية والإقليمية والأجْنَبِيَّة، وتكوين قواعد بيانات في مجال جرائم المعلومات بشكل عام، وجرائم اختراق المواقع الرسمية بشكل خاص.

واعتبرت “البلوي” أن دفع الأموال للقراصنة سيشجعهم على الاستمرار، معتبرة أن الدائرة ستظل مفرغة، بالنسبة إلى المهاجمين، ما دام لم ينشأ جديد يردعهم عما يفعلونه، فالضحية يدفع الأموال لاستعادة ملفاته التي تم تشفيرها بالفيروس، وهكذا يتشجعون على الاستمرار في جرائمهم بِحَسَبِ ‘‘الرياض‘‘.

وأبدت البلوي استغرابها من عدم وجود دور بارز للإنتربول، في ملاحقة القراصنة، رغم امتلاكه أكثر الإمكانات تقدماً على صعيد البحوث والتطوير للكشف عن الجرائم وتحديد هوية المجرمين.

ونَوَّهَتِ الباحثة إلى ضرورة تطوير الخبرات التأمينية للقائمين على تشغيل المواقع الإلكترونية للجهات الخَاصَّة، مثل: البنوك، والمؤسسات التجارية، والتي تعد أكثر عُرضة لمثل تلك الهجمات.

وتعد شيخة بنت مسعد بن عبدالله البلوي، أول باحثة عربية مهتمة بمجال الهجمات الإلكترونية، وقد حَصَلَتْ على الماجيستير من جامعة نايف العربية للعلوم، وكان موضوع رسالتها عن: (المسؤولية الجنائية عن اختراق المواقع الإلكترونية الرسمية للدولة في النظام السعودي والقانون الإِمَارَاتي).

 

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