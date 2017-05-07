مصادرة أكثر من 200 حيوان مهدد بالانقراض من سوق الطيور بالرياض

تواصل – واس:

صادرتِ الهيئة السعودية للحياة الفطرية عَدَدَاً من الحيوانات المحظور تداولها؛ نَظَرَاً لخطر تعرضها للانقراض، فيما بلغ إجمالي ما صودر أو تحفظ عليه أكثر من 200 حيوان.

تم ذلك خلال حملة تفتيشية مشتركة قامت بها جهات حكومية على سوق الحمام في العزيزية بمدينة الرياض، ضمت كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة بفرع الزراعة بالرياض ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة بأمانة مدينة الرياض، تساندها فِرَق مِنْ الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وقوة المهمات والواجبات الخَاصَّة بشرطة منطقة الرياض.

وأَوْضَحَ المدير العام لفرع زراعة الرياض، المهندس فهد الحمزي، أن الحملة تهدف إلى التأكُّد من تطبيق معايير الرفق بالحيوان على الحيوانات الموجودة بالسوق، وتوعية الباعة ورواد السوق بأهمية الالتزام بتلك المعايير ومعالجة المخالفات القائمة بالسوق حَسْبَ اختصاص كل جهة حكومية، مُبَيِّنَاً أن الحملة أثمرت عن ضبط عددٍ من المخالفات للأنظمة مثل نظام الثروة الحيوانية، والرفق بالحيوان، والمهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.

وأَضَافَ الحمزي، أنه جرى التحفظ خلال الحملة على عدد كبير من الحيوانات المعروضة بالسوق لحمايتها من الأذى؛ نَظَرَاً لحالتها الصحية السيئة وهروب أصحابها، كما صادرت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عدداً من الحيوانات المحظور تداولها نَظَرَاً لخطر تعرضها للانقراض، فيما بلغ إجمالي ما صودر أو تحفظ عليه أكثر من 200 حيوان.

مِنْ جَانِبِهِ، أكَّدَ المدير العام لصحة والرقابة البيطرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الدويرج، أن هذه الحملة تستهدف أساساً معالجة وضع الحيوانات بالسوق، وأنه سيتبعها زيارات تفتيشية لِلتَّأكُّدِ من التزام القائمين عليه بمعايير الرفق بالحيوان والأنظمة المتبعة، حيث كانت أبرز المخالفات المرصودة فيما يتعلق بالرفق بالحيوان هي: المتاجرة بحيوانات مريضة، الإهمال وسوء التغذية، تكدس الحيوانات وحبسها في أقفاص غير مناسبة لفصيلتها، إضافة إلى وجود حيوانات نافقة داخل الأقفاص، ومخالفات أخرى تتعلق بنظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منها ممارسة الكشف والعلاج البيطري، وتقديم خدمات فندقية للحيوانات بدون أخذ ترخيص من الوزارة.

وأفَادَ الدكتور الدويرج، أن الحملة لن تقتصر على مدينة الرياض، بل سيتم تطبيقها على جميع أسواق ومحلات الحيوانات بالمملكة، دَاعِيَاً الجميع إلى مساندة الوزارة في الالتزام بالرفق بالحيوان، وكذلك المشاركة في تطبيق الأنظمة على المخالفين بالإبلاغ عن أَي ملاحظات تتعلق بإساءة التعامل مع الحيوانات على الرقم المجاني للمعلومات والطوارئ الخاص بالثروة الحيوانية 8002470000.