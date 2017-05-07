حفر الباطن.. أكثر من 50 ألف طالب وطالبة في مقاعد الاختبار

تواصل – واس:

شهدت إدارة تعليم “حفر الباطن”، اليوم الأحد، تأدية أكثر من 50 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، اختبارات نهاية العام الدراسي الجاري.

وتفقد مدير التعليم، عايض بن نافع الرحيلي، ثانوية القيصومة، كما تفقد اللجان المشرفة على الاختبارات، ولجان الطلاب بالمدرسة، وتباحث مع مسؤولي الكونترول آلية مُتَابَعَة سير ورقة أسئلة الاختبار، لحين مراجعتها ورصدها، فيما أجرت القيادات التربوية بالتعليم زيارات تفقدية لبعض المدارس؛ للوقوف على سير الاختبارات الدراسية.

وَأَكَّدَ “الرحيلي” على جميع الزملاء بالميدان التربوي، بضرورة مراعاة الطلاب، وتجهيز البيئة التربوية المناسبة التي تعينهم على الأداء الجيد، مُثَمِّنَاً الدور التربوي الملموس لقادة الميدان التربوي بالمحافظة من حيث الاستعداد، والإعداد والتجهيز، وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة، سائلاً الله تعالى لهم التوفيق والسداد.