«التجارة»: نظام فحص مضخات الوقود سيطبق على المحطات الجديدة مؤقتاً

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، أن نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني لمنع الغش التجاري، سيطبق على المحطات الجديدة مؤقتاً، وسيترك الأَمْر اختيارياً للمحطات القائمة.

وَقَالَتِ الوازرة، في بَيَانٍ لَهَا: ‘‘إن النظام يهدف إلى القضاء على حالات الخلط في البنزين، والغش التجاري، ورفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلكين”، لافتةً إلى أن مختبر الوزارة يقوم بزيارة المحطة، والقيام بالاختبارات اللازمة؛ لِلتَّأكُّدِ من سلامة مضخة الوقود من ناحية صحة قراءة العدادات، وجودة الوقود المقدم للمستهلك النهائي.

وبَيَّنَتْ، أنه عند الانتهاء من عملية الفحص والمعايرة، يقوم المختبر بوضع ملصق؛ نَتِيجَة الاختبار على جميع المضخات في المحطة لإيضاح حالتها، مشددةً على أنها حرصت على أن يكون المواطن الشريك في الرقابة على المحطات، عبر تمكينه في المرحلة القادمة من تقديم البلاغات عن المخالفات.