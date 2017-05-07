«المشمش المجفف» غذاء ودواء.. كنز من الفوائد

تواصل – وكالات:

يعتبر المشمش أحد أبرز الفواكه المحببة لدى الكثيرين، بِفَضْلِ طعمه اللذيذ وفائدته العظيمة، وعندما يتمّ تجفيفه يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية.

وإليكم الفوائد الصحية والمفيدة للمشمش في علاج العديد من الأمراض التي قد يتعرض لها الإنسان، حيث يَنْصَح خبراء الصحة بتناوله للاستفادة من خصائصه الطبية في علاج بعض الأمراض على النحو التالي:

1 – يخلصك من مشكلات الْبَشَرَة:

يلعب المشمش المجفف دوراً فَعَّالاً في علاج الحكة؛ بِسَبَبِ حروق الشمس، ويخلصك من الإكزيما والجرب، كما يُسَاهِم أَيْضَاً في علاج حَبّ الشباب؛ بِفَضْلِ خصائصه الصحية المدهشة.

2 – تنظيم ضربات القلب:

يعتبر المشمش المجفف مصدراً جَيِّدَاً لتنظيم توازن السوائل المناسبة، كما يساعد في وظيفة العضلات السليمة، وتنظيم ضربات القلب، والحفاظ على صحة القلب من الأمراض الخطيرة.

3 – التخلص من الربو:

للمشمش المجفف القدرة على علاج أعراض السل، والربو، والتهاب الشُّعَب الْهَوَائِيَّة.