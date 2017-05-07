«آبل» تطرح 3 طرازات جديدة من «آي باد برو» الشهر المقبل

تواصل – وكالات:

كشف المحلل “مينج – تشي كو” من شركة “كي جي آي سيكيوريتيز” عن توقعاته بشأن مؤتمر المطورين السنوي الخاص بآبل والمقرر انعقاده خلال المدة بين 5 و9 يونيو المقبل بمدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكرر المحلل كو، في تقرير نشره موقع “ماك رومرز” المعني بأخبار شركة آبل، توقعاته السابقة التي بدأ الحديث عنها أول مرة في شهر أغسطس الماضي؛ إِذْ قَالَ إنه من المحتمل بقوة أن تطلق الشركة ثلاثة طرازات من جهازها اللوحي آي باد، على أن يقدم أحدها شاشة بقياس 10.5 بوصة.

وَقَالَ المحلل المعروف بتسريباته الدقيقة فيما يتعلق بشؤون آبل: إن الطرز الجديدة سوف تأتي في ثلاثة مقاسات، هي: 12.9 بوصة، و10 أو 10.5 بوصة، و9.7 بوصة، على أن يكون طراز 12.9 بوصة الجيل الثاني من جهازها الحالي “آي باد برو 12.9″، بينما سيكون طراز 10 – 10.5 بوصة طرازاً عالي المواصفات مع تصميم ضيق الحواف، أما طراز 9.7 بوصة فسيكون خياراً منخفض التكلفة.

وأَضَافَ كو، أنه يتوقع بنسبة تصل إلى 70% أن تعلن آبل خلال مؤتمرها عن آي باد برو بقياس 10.5 بوصة؛ وَذَلِكَ اسْتِنَاداً إلى توقيت تكثيف الإنتاج، الذي يرى أنه يحدث نهاية الربع الثاني الحالي.

ولأول مرة، قَالَ كو: ‘‘إنه يتوقع، بنسبة تزيد عن 50%، أن تعلن الشركة خلال الحدث أَيْضَاً عن مساعد منزلي يدمج المساعد الرقمي سيري، على أن يَأْتِي هذا المساعد مع شاشة لمسية، وذلك على غرار “إيكو شو”، الذي أَعْلَنَتْ عنه شركة أمازون قبل أيام‘‘.