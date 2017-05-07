«العمل» تطلق خدمة التسجيل في معاش «الضمان الاجتماعي» إلكترونياً

تواصل – سعود الرفاع:

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي عبر الخدمات الإلكترونية: (للمطلقة – والأرملة – والأيتام – ولمن بلغ سن الشيخوخة فوق 60 عاماً) دون الحاجة لمراجعة مكاتب الضمان الاجتماعي بالمنطقة، وذلك بالدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (التسجيل بخدمات الضمان).

وأَوْضَحَ المدير العام للضمان الاجتماعي بحائل، خالد سعد العامر، أنه وبعد إتمام عملية التسجيل يستطيع المواطن إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل من خلال تصوير وإرفاق المستندات: (كرت عائلة – بطاقة أحوال – رقم أيبان – صك إعالة) ليتمكن من إتمام عملية التسجيل.

وأَضَافَ العامر، أن ذلك يُعد من وسائل التطوير الَّتِي تنتهجها الوزارة برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي لخدمة المواطنين في منازلهم، دون الحاجة لعناء مراجعة مكاتب الضمان الاجتماعي في المنطقة؛ تَقْدِيرَاً لظروف المواطنين الصحية والاجتماعية.