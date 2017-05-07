 إيران.. زلزال قوى يخلف قتلى وجرحى | صحيفة تواصل الالكترونية

إيران.. زلزال قوي يخلف قتلى وجرحى ويدمر عدداً من المباني

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إيران.. زلزال قوي يخلف قتلى وجرحى ويدمر عدداً من المباني

تواصل – وكالات:

ضرب زلزال قوي منطقة نائية في شمالي شرق إيران؛ مِمَّا أَسْفَرَ عن مصرع ثلاثة أشخاص، وإصابة نحو 200 آخرين، كما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، وذَكَرَتْ تقارير تلفزيونية أنه تسبب أَيْضَاً في تدمير عِدَّة مبانٍ بقرى مجاورة.

الزلزال، الذي وقع مساء السبت، ببلدة بيش قلعه، وهي منطقة زراعية قريبة من الحدود مع تركمانستان، بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر.

ويبلغ تعداد سكان المنطقة المنكوبة، نحو ألفي شخص، وتقع على بعد حَوَالَي 800 كيلومتر، شمال شرقي العاصمة طهران.

يذكر أن إيران تقع في منطقة نشطة زلزالياً، حيث تقع على العديد من خطوط الصدع، وفي عام 2003، دمر زلزال قوته 6.6 درجة مدينة “بم” التاريخية؛ مِمَّا أَسْفَرَ عن مَقْتَل 26 ألف شخص.

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