«ذاكر نايك ليس إرهابياً» هاشتاج بتويتر.. ومغردون: استهداف للمملكة

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

دشن مُغَرِّدون هاشتاجاً عبر “تويتر” تحت اسم “ذاكر نايك ليس إرهابياً”، وذلك في أول رد على طلب الحكومة الهندية رَسْمِيّاً من الإنتربول توقيف الداعية الإسلامي الشهير، في أَي بلد يذهب إليه، وتسليمه إليها، بعد أن اتهمته بِدَعْم “الإرهاب”.

ويقيم “نايك” (51 عاماً) في المملكة العربية السعودية منذ عام 2015، عندما فاز بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، ويتنقل بين تركيا وماليزيا وإندونيسيا لإلقاء محاضرات.

وادَّعت السلطات الهندية، في طلبها المقدم للإنتربول، أن “ذاكر نايك” متهم بالتورط في مسائل غسل أموال، وكسب غير مشروع، عن طريق مؤسسات وقنوات فضائية دينية يديرها، بالإضافة إلى تهم تخص “الإرهاب”، على حد زعمها.

وعلى “الهاشتاج” السالف ذكره، علق الكاتب عبدالله المحلم، قَائِلاً: ‘‘إن ذاكر نايك ليس إرهابياً، واتهامه بالإرهاب حملة تستهدف المملكة حتى إذا وقرت في النفوس شُبْهَة اتهامه سهل القول: شاهد السعودية تكرم الإرهابيين”.

مِنْ جَانِبِهِ، أكَّدَ الدكتور خالد الخشلان، أنه من واجب الرابطة ومنظمة التعاون الإسلامي، والجمعيات، والاتحادات الشرعية والمدنية الإسلامية، وغير الإسلامية رفع الظلم عن الدكتور ذاكر نايك.

وأَعْلَنَ حمد الغماس، تضامنه مع ذاكر نايك، مُؤكِّدَاً في تغريدة له عبر الهاشتاج، أنه ليس إرهابياً بل رجل سلم وسلام وحب ووئام، ودليل حبه للخير السعي لهداية الناس للإسلام وإدخال النور إلى قلوبهم.

بدوره، نشر الشيخ عائص القرني مقطع فيديو للتضامن مع الداعية الإسلامي، قَائِلاً: “ذاكر نايك داعية معتدل وسطي يُجر للمحاكمة، وبشار الكيماوي يقتل الشعب، مُحصَّناً؟!، أَي عدل هذا؟!”.