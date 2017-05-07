حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يحبط تهريب 354 كجم من الحشيش (صور)

تواصل – خالد العبدالله:

تمكن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية، من إحباط عدة محاولات لتهريب الحشيش المخدر، وتم ضبط قرابة 354 كيلو جراما قبل تهريبها إلى داخل البلاد.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير)، تمكنوا بتوفيق الله خلال الفترة من ١٠ إلى ١٧ /٨/ ١٤٣٨هـ، من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف، أنه تم رصد عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة قادمين من الأراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة وبث هذه السموم للنيل من أبنائها، ولمقتضيات الموقف فقد تم التعامل معهم بكل حزم وقوة.

وتابع الحربي، أن العملية تكللت بالنجاح وأسفرت عن القبض على عدد (٥) خمسة أشخاص من الجنسية الإثيوبية و(٢) شخصان من الجنسية اليمنية، وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (٣٥٤.٥٥) ثلاثمائة وأربعة وخمسون كيلوجرام وخمسة وخمسون جراماً من مادة الحشيش المخدر.

وأشار المتحدث الرسمي لحرس الحدود، إلى أنه تم المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.