طاولة إفطار وعبارات محفزة.. مفاجآت سارة لطالبات القرآن الكريم بـ”حوطة بني تميم”

تواصل – هياء الدكان:

كانت طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية الأولى في “حوطة بني تميم”، جنوب الرياض، على موعد مع استقبال مختلف لبدء أنشطة تحفيظ القرآن، حيث أعدت فوزية الدريهم، المرشدة الطلابية، طاولة إفطار لهن، مزينة بعبارات محفزة وتوعوية، وذلك بعد انتهاء الاختبارات.

كما جهزت “الدريهم” أسماء اللجان بأسماء شهداء المملكة؛ بِنَاءً عَلَى التعميم الوارد إلى إدارة التعليم بشأن تسمية قاعات الاختبارات بمسميات شهداء الواجب.

بِدَوْرِهَا، أعدت إدارة المدرسة برئاسة عائشة بن دابان الكنترول لجميع المراحل المتوسطة والثانوية، والسجلات والحقائب اللازمة لسير العمل، وأشرفت على جميع أعمال الاختبارات، وترتيب اللجان، وجداول الطالبات والملاحظات.