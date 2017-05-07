 «مدني الرياض» يُغلق 9 محلات مخالفة ويحذر 95 آخرين | صحيفة تواصل الالكترونية

«مدني الرياض» يُغلق 9 محلات مخالفة ويحذر 95 آخرين

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«مدني الرياض» يُغلق 9 محلات مخالفة ويحذر 95 آخرين

تواصل ـ واس:

انطلقت اليوم الأحد، حملة الدِّفَاع الْمَدَنِيّ للسلامة الوقائية في محافظات ومدن منطقة الرياض، تحت إشراف مدير الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة الرياض اللواء عايش بن أحمد الطلحي.

تأتي هذه الحملة الوقائية، في إطار استعداد الدِّفَاع الْمَدَنِيّ لموسم شهر رمضان المبارك وموسم الصيف، حيث يعمل مفتشو السلامة بِالْكَشْفِ على العديد من الأنشطة المختلفة، ومنها: الفنادق، والشقق المفروشة، والمطاعم، والمجمعات التجارية، والأسواق، والمستودعات، وصالات الأفراح، والمدن الترفيهية، وعدد من المواقع الحيوية.

ورصدت الحملة، في يومها الأول، عَدَدَاً من المخالفات في مواقع مختلفة سواء في مدينة الرياض أو المحافظات، استوجبت بعضها الإغلاق الفوري بِسَبَبِ خطورتها الحالة، فيما أُعطيت بعض المنشآت إشعارات لمعالجة مخالفاتهم بسرعة خلال مدة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أَيَّام بِحَسَبِ نوع المخالفة.

وَأَسْفَرَتْ حملة الدِّفَاع الْمَدَنِيّ، في يومها الأول، عن تسجيل عددٍ من المخالفات حيث تم إشعار 95 محلاً من مختلف الأنشطة، وتم إغلاق 9 محلات، وتم تعديل ملاحظاتها بشكل فوري لـ20 محلاً.

وفي محافظة الخرج، شَمِلَتْ الحملة 23 موقعاً تم مخالفة 10 مواقع، حيث تضمنت المخالفات، وجود سكن عمالة، واستغلال الارتدادات، وعدم اكتمال الأنظمة الوقائية، والتمديدات الكهربائية العشوائية، والتخزين العشوائي، وعدم وجود تصريح دفاع مدني وتعطل الأنظمة المتوفرة.

وأهابت مديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة الرياض، بالجميع العمل على توفير وسائل السلامة وصيانتها والوقاية من الأخطار، مع التأكد من معرفة العاملين لكيفية التصرف السليم في حالة الخطر، لا قدر الله، ومعالجة الملاحظات إن وجدت؛ وَذَلِكَ لِلمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع.

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