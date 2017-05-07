«سامسونج» تستعد لتصنيع المعالجات وشرائح الذاكرة للشركات الأخرى

تواصل ـ وكالات:

فصلت شركة سامسونج قطاع صناعة المعالجات، وشرائح الذاكرة، وأنصاف النواقل في قسم منفصل مستقل بذاته؛ ما يسمح لها بالتعاقد مع الشركات للتصنيع لصالحها.

وتسعى “سامسونج” لمنافسة الشركات التايوانية، مثل TSMC في صناعة عِدَّة منتجات للهواتف الذكية، والأجهزة الأخرى مثل: المعالجات، وشرائح الذاكرة، وغيرها لحساب شركات مثل انفيديا وكوالكوم وآبل.

وتملك سامسونج الخبرة التقنية اللازمة، والبنية التحتية، وخطوط الإنتاج؛ لجذب المزيد من الزبائن بَدَلاً من التصنيع لنفسها فقط، أو بشكل جزئي للشركات المنافسة الأخرى.

ولا تشكل العائدات من بيع أنصاف النواقل والمعالجات قسماً كَبِيرَاً من إيرادات سامسونج، لكن هذا الفصل في قطاع مستقل من شأنه زيادة النمو في العائدات السنوية بمعدل كبير ينمو فوق الإيرادات التي حققتها العام الماضي 4.7 مليار دولار.