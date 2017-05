تحذير.. فيروس الفدية «WannaCry» يعود بإصدار جديد أشد فتكاً

تواصل – وكالات:

بعد تضرر أكثر من 200 ألف كمبيوتر حول العالم، وجمع فدية بعشرات آلاف الدولارات، تمكّن باحث أمني شاب من إيقاف برمجية انتزاع الفدية WannaCry، لكنها الآن عادت بنسخة جديدة.

WannaCry 2.0 بدأت بالانتشار لتكمل مسيرة النسخة الأولى التي انتشرت في 99 بلداً حول العالم، وأصابت حواسيب شركات، وبنوك، ومشافي، ومطارات، ومنشآت حيوية عِدَّة.

وتمكّن باحث أمني شاب يبلغ من العمر 22 عَامَاً من إيقاف عمل البرمجية الخبيثة عن طريق تسجيل اسم نطاق كانت تستخدمه في عملها وهو: hxxp://www[.]iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea[.]com

وكشف Costin Raiu رئيس البحث والتحليلات في كاسبرسكي أنه بَدْءَاً من يوم الجمعة الماضي ظهرت نسخة جديدة من نفس برمجية انتزاع الفدية لا يمكن تَعْطِيلها عبر اسم النطاق المذكور أعلاه.

وحذّر من موجة جديدة من الهجمات التي ستنتشر عبرها برمجية انتزاع الفدية بإصدارها الجديد، ولا يتوفر حَالِيَّاً حل أمني لها.

وإن لم تصبك البرمجية السابقة، من الأجدى بك اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك بتنزيل وتنصيب التحديثات الأمنية الأخيرة المتاحة لنظام ويندوز، وكذلك إزالة علامة صح بجانب الخيار SMB1 الذي يمكن الوصول إليه عند البحث عن Turn Windows features on or off وبعدها إعادة التشغيل.