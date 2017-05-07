المبعوث الأممي لليمن: نناقش مقترحا بفرض هدنة قبل رمضان

تواصل – وكالات:

كشف إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي إلى اليمن، عن توجه يقضي بالتوصل إلى هدنة، قبل شهر رمضان، بين الأطراف اليمنية المتنازعة، تكون ممهدة لاستئناف محادثات سلام هناك.

وقال ولد الشيخ، خلال كلمة له بجلسة “الأزمات السياسية وانعكاساتها على استقرار الشرق الأوسط” التي عقدت اليوم على هامش منتدى الدوحة السابع عشر: “نعمل حاليا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن قبل حلول شهر رمضان تمهيدا للدخول في جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف، ووقف العمليات العسكرية باتجاه مرفأ الحديدة”، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وأكد المبعوث الأممي أن الوضع في اليمن أصبح “فظيعا”، مشيرا إلى أن الصراع خلف حتى الآن أكثر من 8 آلاف قتيل وإصابة ما يزيد عن 44 ألفا آخرين، مضيفا “أن اليمن سيواجه تحديات كبيرة في تحقيق التنمية والمحافظة على الاستقرار.

ونوه “ولد الشيخ” بالدعم الكبير الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لليمن، مؤكدا أن اليمنيين مدركون لأهمية دور مجلس التعاون في الدعم الإنساني وتحقيق الاستقرار والسلام.

وأشاد بدور دولة قطر الداعم للتوصل إلى حل للصراع في اليمن، داعيا الجميع إلى تقديم تنازلات لتجاوز هذه المرحلة.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن اليمنيين كانوا في طريقهم نحو بناء الدولة وتحقيق التنمية وحل المشكلات العالقة بعد الحوار الوطني الشامل الذي أعقب الانتقال السلمي للسلطة، مستدركا “اليوم البلد منقسم بسبب الصراع”.