وزير العمل يدشن البوابة الإلكترونية الموحدة ثنائية اللغة بحلتها الجديدة

تواصل – خالد العبدالله:

دشَّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي بن ناصر الغفيص، اليوم الأحد في مقر الوزارة بمدينة الرياض، البوابة الإلكترونية الموحدة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحلتها الجديدة.

وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن أهم الميزات التي تم توفيرها ضمن البوابة الإلكترونية الموحدة للوزارة، توفير وتطوير بوابة موحدة ثنائية اللغة والمحتوى، وتطوير ونشر البيانات المفتوحة ضمن البوابة الإلكترونية الموحدة، وتطوير وتوفير الخريطة التفاعلية مع مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأَضَافَ أبا الخيل، أنه من أهم مميزات البوابة الموحدة أَيْضَاً رصد وجمع ونشر جميع الأنظمة واللوائح الخَاصَّة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على البوابة الإلكترونية الموحدة؛ لكي تكون مرجعاً دَائِمَاً لأنظمة ولوائح الوزارة، وتطوير وتفعيل خاصية المحادثات الفورية، وإطلاقها وتشغيلها على الموقع، بالإضافة إلى نشر دليل خدمات إلكترونية موحد، لجميع خدمات الوزارة من قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى تطوير تقويم موحد يظهر الفعاليات والأحداث الخَاصَّة بالوزارة.

وأَشَارَ المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن الهدف من المبادرة هو توفير بوابة إلكترونية موحدة تشمل قطاع العمل والتنمية الاجتماعية ثنائية اللغة، وتحسين وتطوير وتبسيط رحلة المستفيد مع الخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني.

الجدير بالذكر، أن الوزارة اعتمدت على البرمجيات مفتوحة المصدر عبر (موقعها الإلكتروني) في تطوير البوابة الموحدة؛ وذلك تماشياً مع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالتنسيق مع برنامج “يسر”؛ سَعْيَاً من الوزارة في ترشيد إنفاق الجهات الحكومية على الرخص، وزيادة القدرة على تطوير برمجياتها، حيث تعتبر الوزارة من أوائل الجهات الحكومية التي تتبنى هذا التوجه للبرمجيات مفتوحة المصدر.