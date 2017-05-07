 لهذا السبب.. احذروا تناول المربى مع الخبز الأبيض | صحيفة تواصل الالكترونية

لهذا السبب.. احذروا تناول المربى مع الخبز الأبيض

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لهذا السبب.. احذروا تناول المربى مع الخبز الأبيض

تواصل – وكالات:

يحب الكثيرون بدء يومهم بتناول المربى مع الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض، كوجبة إفطار لذيذة.

غير أن مجلة “فرويندين” الألمانية حَذَّرَتْ من الجمع بين هذين الصنفين؛ معللة ذلك بأن الكربوهيدرات البسيطة الموجودة فيهما تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر بالدم بسرعة، ثُمَّ انخفاضه بسرعة أيضاً.

وأَضَافَتِ المجلة، في موقعها الإلكتروني، أن النتيجة المترتبة على ذلك تتمثل في الشعور بالتعب والإرهاق وضعف التركيز، كما تتسبب في نوبات جوع شديدة تهاجم الشخص.

ولِتَجَنُّبِ ذلك، تنصح المجلة المعنية بالصحة والجمال، بتناول المربى مع خبز الحبوب الكاملة، بَدَلاً من الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض؛ مُشِيرَة إلى أن خبز الحبوب الكاملة يساعد على الشعور بالشبع لمدة أطول.

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