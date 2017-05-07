هل ترغب بتعزيز قوة ذاكرتك؟ إليك الحل الأمثل!

تواصل ـ وكالات:

يرغب الجميع في الحصول على ذاكرة قوية، تساعد في حفظ واستيعاب المعلومات وتفاصيل العمل، فَضْلاً عن الأداء الجيد في الدراسة والتحصيل العلمي، وتذكر المواعيد.

وهناك حل بسيط لا يتطلب منك أَي جهد لتقوية ذاكراتك، فقط كل ما عليك فعله هو “النوم جَيِّدَاً”، حيث أوردت المؤسسة الأمريكية الوطنية للنوم بعض الآليات التي يساعد النوم من خلالها على تقوية الذاكرة أهمها:

– يساعد النوم على تثبيت المعلومات التي تعلمها الشخص طوال اليوم.

– يُحفز النوم إنشاء توصيلات جديدة بين الخلايا العصبية؛ ما يساعد على تخزين الخبرات اليومية ضمن الذاكرة طويلة الأمد.

– يساعد النوم على التركيز في وقت الاستيقاظ، وفي أثناء الدراسة، وبذل الجهود الفكرية.