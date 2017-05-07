بخاخ أنفي تجريبي يساعد في علاج مشكلة «تسرع القلب»

تواصل – وكالات:

أَشَارَ باحثون إلى أن دواءً تجريبياً بشكل بخاخ أنفي قد يساعد على علاج حالة مرضية شائعة تُسبب تسارع ضربات القلب والتي تسبب خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

يُطلق على الدواء الجديد اسم إتريباميل Etripamil، وقد جرى اختباره على المصابين بتسرع القلب فوق البطيني الانتيابي paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT)، وهي حالة تُصيب حوالي نصف مليون أمريكي، وتستدعي قبول 50 ألفاً منهم سَنَوِيّاً في المستشفيات.

يقول المعد الرئيسي للدراسة الدكتور بروس ستامبلر، اختصاصي الفيزيولوجيا الكهربائية للقلب بمعهد بيديمونت للقلب: “تقدم الدراسة علاجاً جَدِيدَاً بالكامل لم يسبق استخدامه من قبل، وقد يؤدي إلى حدوث تغيير جذري في طريقة علاج المرضى المصابين بتسرع القلب فوق البطيني الانتيابي (PSVT)‘‘.

وبِحَسَبِ الباحثين، فلا يتوفر حتى الآن علاجٌ لتسرع القلب فوق البطيني الانتيابي يمكن أخذه في المنزل دون إشراف طبي؛ إِذْ يُعالج المرضى حَالِيَّاً بعقار أدينوزين adenosine، وهو حاصر قنوات كالسيوم أو حاصر بيتا، لا يمكن إعطاؤه إلا في المستشفى عبر التسريب الوريدي.

ويقول الباحثون: ‘‘إن العلاج نَجَحَ في السيطرة على معدل ضربات القلب في غضون 15 دقيقة لدى 87 في المائة من المرضى الذين تناولوا جرعة 70 ملغ من البخاخ الأنفي، ولدى 75 في المائة من المرضى الذين تناولوا جرعة 105 ملغ من البخاخ الأنفي، ولدى 95 في المائة لدى المرضى الذين تناولوا جرعة 140 ملغ من البخاخ الأنفي‘‘.

في حين أن الدواء الوهمي ساعد في السيطرة على معدلات ضربات القلب لدى 35 في المائة فقط من المرضى. ومن المفترض أن تشتمل المرحلة الثانية من التجربة العلاجية على أكثر من 100 مريض من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ومن الآثار الجانبية للدواء الجديد، فقد كان عبارة عن الاحتقان، أو التهيج الأنفي المؤقت.

ويقول ستامبلر: “يعاني الكثيرون من المرضى من تسرع القلب فوق البطيني الانتيابي، ويواجه هؤلاء خطر الإصابة بنوبات مفاجئة من تسرع القلب في أَي وقت، أو أَي مكان. وإن هذا البخاخ الأنفي سريع المفعول قد يساعدهم على الحصول على العلاج، بغض النظر عن الإطار المكاني أو الزماني”.

جرى عرض نتائج الدراسة يوم الخميس الماضي في الاجتماع السنوي لجمعية اضطرابات نظم القلب الأمريكية، ومن المعروف بأن نتائج الدراسات المعروضة في الاجتماعات والمؤتمرات العلمية تبقى أولية لحين نشرها في مجلة علمية مُحَكَّمَة.