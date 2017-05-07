مدني طبرجل يخرج 3 مقيمين مغمى عليهم داخل خزان مياه أرضي

تواصل – أحمد الرمال:

قال المتحدث الرسمي لمديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة الجوف، المقدم معيش بن نمر الرويلي: ‘‘إن مدني طبرجل تمكن صباح اليوم من إخراج ثلاثة مقيمين مغمى عليهم داخل خزان أرضي‘‘.

وأَضَافَ الرويلي، أنه ورد بلاغ اليوم يوم الأحَد الْمُوَافِق ١٨ – ٨ – ١٤٣٨هـ عن إغماء عدد من المقيمين في خزان مياه أرضي بحي الرحمانية، وعلى الفور تحركت الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن إغماء لثلاثة مقيمين داخل خزان مياه أرضي بعمق ٣ أمتار تَقْرِيبَاً؛ جَرَّاء قيامهم بعملية إصلاحات داخلية في الخزان، وقد تم إخراجهم من الخزان بواسطة الدِّفَاع الْمَدَنِيّ، ونُقلوا للمستشفى، منهم اثْنَان بحالة حرجة والآخر حالته مستقرة.

وتابع: أن أسباب الحادث الأولية ناتجة عن عدم توفر التهوية، وعدم ارتداء معدات الوقاية المناسبة.

وَأَكَّدَ أن الدِّفَاع الْمَدَنِيّ إذ يتمنى الشفاء العاجل للمصابين، يأمل من الإخوة المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة المهنية في أماكن العمل المختلفة مع تمنياته بالسلامة للجميع.