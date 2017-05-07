وفاة شاب غرقاً في «غدير المحتطبة» بأبها (صور)

تواصل – علي آل هاشم:

صرح الناطق الإعلامي لإدارة الدفاع المدني في عسير العقيد محمد العاصمي، بأن غرفة العلميات تلقت بلاغاً مفاده غرق شاب (سعودي الجنسية في العقد الثاني من العمر)، وذلك خلال محاولته التنزه والسباحة مع مجموعة من أقرانه بتجمع مياه (غدير) محتطبة بقرية العلاية طريق السودة بأبها.

وأضاف العقيد العاصمي، أنه عند مباشرة الحالة والوصول اتضح غرق الشاب ووفاته متأثراً باسفاكسيا Asfaxia الغرق، وقام غواص الدفاع المدني بانتشاله من قاع الغدير ورفعه إلى الأعلى، ومن ثم جرى إخراج جثمانه ونقله عن طريق الفرقة عبر ممر صخري وعر جداً إلى موقع تمركز الآليات ومسعفي هيئة الهلال والجهة الأمنية المختصة، وسلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

ونوه العاصمي إلى خطورة الاقتراب أو السباحة في مثل هذه المواقع حتى وإن كان الشخص يجيد السباحة، نظراً لما تحتويه من مخاطر مثل الطمي أو الطين اللزج الموجود بقاع المياه الذي قد يتسبب في نشوب الشخص أو الإمساك به ومن ثم غرقه، علاوة على ما تحويه من صخور شديدة الانحدار والخطورة وأشجار وشجيرات ونحوها جرفتها السيول.