الجيش الباكستاني يهدد برد قوي على القصف من الجانب الهندي

تواصل – واس :

حذر الجيش الباكستاني بأنه سيرد بكل قوة على أي مغامرة أو عدوان من جانب الهند عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور، في بيان صحفي اليوم، أن عمليات القصف التي تمارسها القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير ستكون لها نتائج غير محمودة.

وقال إن القوات الهندية تستهدف المدنيين الأبرياء على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، مشيراً إلى أن الهند ترتكب الخطأ بانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة مع باكستان.

وأضاف أن باكستان سترد بكل قوة على العدوان الهندي وبشكل لا تتوقعه الهند إذا ما استمرت في قصف المناطق الباكستانية.

وكان مسؤولون باكستانيون قد أعلنوا عن إصابة سبعة باكستانيين بنيران أطلقتها القوات الهندية أمس على قرى باكستانية عبر الخط الفاصل في كشمير.