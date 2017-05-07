 صحيفة بريطانية: إيران على أعتاب إطلاق سلاح نووي | صحيفة تواصل الالكترونية

صحيفة بريطانية: إيران على أعتاب إطلاق سلاح نووي

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صحيفة بريطانية: إيران على أعتاب إطلاق سلاح نووي

تواصل – سامر محمد:

رأت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن إيران قد تكون على أعتاب إطلاق سلاح نووي قادر على إحداث دمار في أوروبا والولايات المتحدة.

وأبرزت الصحيفة تصريحات مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية “دانيل كوتس” أمام مجلس الشيوخ بشأن الخطر الذي يشكله برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني بما يمثل انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة.

ونقلت عن “كوتس” أن إيران مستمرة في تحسين مدى وقوة صواريخها الباليستية على أمل أن تكون قادرة على تطوير صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية بإمكانه ضرب الأراضي الأمريكية، ورأى أن طهران ستختار الصواريخ الباليستية كخيار مفضل لحمل الأسلحة النووية إذا قامت ببنائها.

وتحدثت الصحيفة عن أنه يعتقد أن إيران تستخدم برنامجها الفضائي لتطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، لأن الإطلاق الناجح يمكن أن يكون مشابها في حالتي إطلاق الأقمار الصناعية والصواريخ.

وأكد “كوتس” أن التقدم فيما يتعلق بالبرنامج الفضائي الإيراني قد يقصر من المسار إلى برنامج الصواريخ الباليستية لأن الصواريخ التي تطلق للفضاء تستخدم تكنولوجيا مشابهة.

وذكر أن إيران تسعى للحصول على قدرات من أجل تحقيق أهداف الطاقة والتكنولوجيا النووية، وتعطيها القدرة على بناء صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية إذا اختارت فعل ذلك.

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