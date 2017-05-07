 6 نصائح للتعامل مع «تقرحات الزكام» المزعجة | صحيفة تواصل الالكترونية

6 نصائح للتعامل مع «تقرحات الزكام» المزعجة

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6 نصائح للتعامل مع «تقرحات الزكام» المزعجة

تواصل – وكالات:

تقرحات الزكام هي بثور صغيرة تظهر على الفم غالباً كنتيجة للعدوى بفيروس الحلأ herpes؛ لذا نقدم لكم بعض النصائح التالية للتعامل مع قرحات الزكام:

1- استخدام مضاد فيروسي موضعي يدخل في تركيبه مادة دوكوسانول docosanol.

2- استخدام كمادات ثلجية فوق القرحات لتخفيف الألم، أو مسكن موضعي بشكل هلام (جيل) أو مرهم.

3- تناول المسكنات الاعتيادية مثل باراسيتامول (بانادول)، أو إيبوبروفين.

4- تجنب الأطعمة الحامضة، مثل: البرتقال، أو الليمون، أو الطماطم، بالإضافة إلى المأكولات المالحة، أو الحاوية على نسبة عالية من البهارات.

5- استخدام كمادات باردة فوق القرحات من 5-10 مرات في اليوم.

6- استخدام الفازلين فوق القرحات والجلد المجاور لها.

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