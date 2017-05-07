7 عادات تدمر صحة «الكُلى».. انتبه لها!

تواصل – وكالات:

الكُلى هذا العضو الصغير في جسم الإنسان شديد الأهمية، حيث يساعد في تنظيف الجسم من السموم؛ ولذلك يجب العناية بهذا العضو في صحة جيدة.

ويعاني الكثير من الأشخاص بمشاكل في الكُلى، ويرجع ذلك لاتباع عدد من الأخطاء التي يفعلها البعض في الحياة اليومية، ومن هذه الأخطاء والمشاكل ما يلي:

1 – الإكثار من تناول الأطعمة المملحة والمخللات ينتج عنها ترسب الأملاح في الجسم وتكون الحصوات.

2 – الإفراط في استخدام المسكنات، فإنها تشكل ضغطاً على الكُلى، وتسبب تلفاً شَدِيدَاً لكل من الكُلى والكبد.

3 – شرب المشروبات الغازية بشكل مستمر، فإنها تَحْتَوِي على مواد تؤثر سَلْبَاً على كفاءة الكُلى.

4 – تناول الكثير من السُّكَّرِيّات والسعرات الحرارية العالية والأطعمة الغنية بالمواد المصنعة؛ فإنها تسبب إجهاداً على الكُلى مِمَّا يعيق من وظيفتها.

5 – قلة شرب الماء ينتج عنها تراكم الكثير من المواد والأملاح في الجسم فتتكون على هيئة حصوات بالكُلى.

6 – شرب الكثير من الشاي والقهوة، فإن الكافيين يزيد من ضغط الدم، ويشكل ضغطاً على الكُليتين.

7 – الاحتفاظ بالبول لفترة طويلة لقيامك ببعض الأشياء، فهذا يشكل ضرراً على المثانة، ويزيد من ضغط البول فينتج عنه الإصابة بحصوات الكُلى، أو فشل كُلوي.