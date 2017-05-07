نصائح لإبقاء «الصراصير» بعيدة عن مطبخك

تواصل ـ وكالات:

يجب عليك اتباع بعض النصائح للقضاء على الصراصير وإبقاؤها بعيدة عن المطبخ وحماية الأطعمة منها، والإجراءات التي يمكنها منع انتشار تلك الحشرات وتكاثرها بحسب موقع “وايكي هاو” تشمل:

1- حرمان الصراصير من مصادر الغذاء: قبل كل شيء يجب الاهتمام بنظافة المطبخ وتجفيف كافة السطوح وتغطية الأطعمة وإغلاق أكياس القمامة بإحكام؛ بهدف حرمان الصراصير من كافة مصادر الماء والغذاء التي تحتاجها.

2- إغلاق مخابئ الصراصير: تختبئ الصراصير داخل الشقوق والأماكن المعتمة، لذلك يجب إغلاق كافة هذه الشقوق والتأكد من عدم وجود أية مخابئ أخرى لها.

3- استخدام بودرة لقتل الصراصير: تتوفر في الأسواق أنواع عديدة من البودرة التي تحتوي على مواد سامة تقضي على الصراصير، كما يمكن تحضير بودرة خاصة في المنزل لهذه الغاية، عن طريق خلط كمية من حمض البوريك المتوفر في الصيدليات مع الدقيق والسكر الأبيض، حيث يعمل كل من الدقيق والسكر على جذب الصراصير، في حين يتولى حمض البوريك مهمة القضاء عليها.

4- استخدام مبيدات الصراصير: يمكن القضاء على الصراصير بشكل سريع عن طريق استخدام بخاخ لرشها وقتلها على الفور، إلا أن هذه الطريقة تتطلب الحرص الشديد لعدم استنشاق المواد السامة الموجودة في المبيدات، بالإضافة إلى أن مفعولها آني لا يدوم لفترة طويلة.

5- أفخاخ الصراصير: تساعد الأفخاخ في القضاء على الصراصير من خلال إغرائها بالطعام ومن ثم احتجازها ومنعها من الحركة بواسطة مادة لاصقة، ويمكن صنع أفخاخ في المنزل بعدة طرق بسيطة وغير مكلفة، ومن أبسطها وضع جرة أو وعاء زجاجي في الزوايا التي تتواجد فيها الصراصير، ويملأ هذا الوعاء بالماء أو أي سائل آخر.

6- إبعاد المصادر المحتملة للصراصير: تهرب الصراصير من المناطق الباردة في الخارج بحثاً عن الدفء والطعام داخل المنزل، ومن الضروري إبعاد أية مصادر يمكن أن تعيش بداخلها مثل أكوام الحطب أو القش أو القمامة عن المنزل.