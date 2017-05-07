«الكرنب» يسبب مشاكل في الغدة الدرقية

تواصل ـ وكالات:

الكرنب من أشهر الأكلات الشعبية التي لا يُستغنى عنها في كثير من البلدان، وهو من الخضراوات التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر التي تفيد الجسم والبشرة، وعلى الرغم من فوائده العديدة إلا أن الإكثار من تناوله قد يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة، من ببنها التأثير السالب على الغدة الدرقية.

وقال أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث في مصر الدكتور محمد سيد، إن أمراض التمثيل الغذائي عبارة عن عملية هضم وهدم المواد الغذائية، وبعض العادات الصحية الخاطئة تؤدي إلى خلل في التمثيل الغذائي وبالتالي تؤدي إلى مشاكل صحية، منها التأثير على الغدة الدرقية لأنه يحتوي على أحماض أمينية بها الكبريت الذي يمنع امتصاص اليود داخل الجسم وبالتالي يؤثر على الغدة.