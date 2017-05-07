أسباب ظهور الشعر الأبيض عند الشباب

تواصل – وكالات:

الشعر الأبيض هو أمر طبيعي مع تقدم السن، ولكن في بعض الأحيان يظهر للشباب في سن الثلاثينات؛ مما يعرضهم للاكتئاب والقلق، ومن أسباب الشعر الأبيض عند الشباب كما ذكرها موقع LIVE STRONG:

1: نقص الفيتامينات وخصوصاً فيتامين B، وفقر الدم

2: اضطراب الغدة الدرقية، وذلك عندما تفقد الغدة الدرقية إنتاج‏ ما يكفى من هرمون الغدة

3: قد يكون التدخين عاملاً من عوامل ظهور الشعر الأبيض في سن صغير

بينما ذكر موقع STYLECRAZE، أسباب أخرى وهي:

1: قد يكون وراثياً أو نقص الميلانين وهو السبب الرئيسي وراء تبييض الشعر، حيث إن إنتاج‏ الميلانين يعتمد على التغذية المناسبة ومكملات البروتين.

2: عدم توازن الهرمونات من الممكن أن تؤدى إلى تحويل الشعر إلى الأبيض

3: مشاكل في الغدة النخامية

4:منتجات الشعر الكيميائية الضارة مثل الشامبو والصبغات غير الصحية

5: العوامل الأخرى مثل المناخ وتلوثات البيئة

طُرق علاج الشعر الأبيض:

1:زيادة تناول فيتامين 12 B

2:الإقلاع عن التدخين

3:الحفاظ على مستويات الغدة الدرقية

4:بعض العلاجات المنزلية مثل (الحنة، زيت بذور الجزر وزيت السمسم، الشاي الأسود بذور الحلبة)