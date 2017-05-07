 لأول مرة بالقصيم..إجراء عملية قَيصرية لمريضة سبق لها زراعة بنكرياس وكُلية | صحيفة تواصل الالكترونية

لأول مرة بالقصيم..إجراء عملية قَيصرية لمريضة سبق لها زراعة بنكرياس وكُلية

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لأول مرة بالقصيم..إجراء عملية قَيصرية لمريضة سبق لها زراعة بنكرياس وكُلية

تواصل ـ القصيم:

تمكن فريق طبي بقيادة استشاري النساء والولادة د.مأمون رجب وأخصائية نساء وولادة د.هنا الطاهر، أخصائي باطنية د.عبدالماجد عبدالسبحان، واستشارية التخدير د.إيمان جبر، من إجراء عملية قيصرية هي الأولى من نوعها بالقصيم، لمريضة تبلغ من العمر 40 عاماً، فيما تم طلب استشاري الكلى د/ هشام مقداد من مستشفى الملك فهد التخصصي لمتابعة المريضة.

وسبق للمريضة زراعة بنكرياس وكلية بمستشفى الدمام قبل أربع سنوات، وبعد الزراعة حملت بشكل طبيعي وتابعت الحمل بمنطقة القصيم حتى الشهر التاسع حيث ظهر عندها ارتفاع بضغط الدم.

وبلغ وزن المولود عند إجراء العملية 2200 غرام، فيما لا تزال صحته جيدة، وغادرت المريضة المستشفى بعد خمسة أيام من الولادة مع مولودها.

 

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