 «صحة الرياض»: 160 ألف حالة طارئة استقبلتها مستشفيات المنطقة الشهر الماضي | صحيفة تواصل الالكترونية

«صحة الرياض»: 160 ألف حالة طارئة استقبلتها مستشفيات المنطقة الشهر الماضي

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«صحة الرياض»: 160 ألف حالة طارئة استقبلتها مستشفيات المنطقة الشهر الماضي

تواصل – سعود الخالد:

قدمت أقسام الطوارئ في مستشفيات منطقة الرياض خدماتها لأكثر من 160 ألف حالة طارئة خلال الشهر الماضي عبر 42 مستشفى داخل مدينة الرياض وخارجها.

وشملت الحالات التي استقبلتها أقسام الطوارئ حالات الحوادث المرورية بالإضافة إلى حالات الولادة والأطفال وحالات أخرى تم التعامل معها من قبل الكوادر الطبية المدربة على سرعة التعامل مع الحالات الطارئة، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لعدد من الحالات وخرجت بعد أن تلقت العلاج اللازم.

كما تم إدخال البعض منها أقسام التنويم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. واستقبل مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز أكثر هذه الحالات، إذ بلغت أكثر من 27 ألف حالة تلاه مستشفى الملك خالد بالخرج باستقبال أكثر من 18 ألف حالة.

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