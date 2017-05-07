 «تعليم الرياض»: حظر حرمان الطلاب من دخول الاختبارات بدون قرار من مدير المنطقة | صحيفة تواصل الالكترونية

«تعليم الرياض»: حظر حرمان الطلاب من دخول الاختبارات بدون قرار من مدير المنطقة

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«تعليم الرياض»: حظر حرمان الطلاب من دخول الاختبارات بدون قرار من مدير المنطقة

تواصل – الرياض:

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تنبيهاً على جميع المدارس الحكومية والأهلية النهارية والليلية، بعدم حرمان أي طالب أو طالبة من دخول الاختبارات التحريرية؛ إلا في حالة صدور قرار حرمان من مدير عام التعليم.

ووجَّهت الإدارة بتمكين الطالب أو الطالبة المنقطع عن الدراسة خلال الفصل الدراسي من دخول الاختبارات التحريرية حال حضوره، والتعامل معه حسب الإجراءات الواردة في دليل نظم وإجراءات الاختبارات لعام 1437هـ.

وطالبت قادة المدارس بالتقيّد بإجراءات التقويم والنجاح والرسوب في المرحلة المتوسطة، حيث تم إلغاء نظام التجاوز وإضافة شرط النسبة 20% من درجة اختبار الفصل الدراسي الثاني لطلاب وطالبات الانتظام، ما عدا مواد التقويم المستمر حيث لا يُشترط تحقق النسبة الشرطية.

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