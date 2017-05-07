الكويت.. إعدام إيرانييْن أقدما على قتل أحد أبناء الأسرة الحاكمة

تواصل ـ وكالات:

قضت محكمة الجنايات في الكويت بإعدام إيرانييْن شنقاً؛ وذلك لإقدامهما على قتل وسرقة أموال أحد أبناء الأسرة الحاكمة الذي يعملان عنده.

وكانت الأجهزة الأمنية بالكويت ألقت القبض على الجانيين، بعدما ارتكبا جريمة قتل راح ضحيتها شيخ من أبناء الأسرة الحاكمة واثنان آخران، فضلاً عن إصابة هندي يعمل لدى الشيخ.

وكشفت التحقيقات أن الشيخ كان يعتزم السفر إلى بيروت لإقامة أحد المشاريع وسحب مبلغ مالي كبير لهذا الغرض، فقام الجانيان بالتخطيط لسرقته، حيث اقتحم أحدهما المنزل وأشهر سلاحه على الموجودين، وطُلب من الإيراني ربط أقدامهم وشل حركتهم فقام بتقييد حركة الشيخ والمواطن السبعيني والهندي، ثم أطلق الرصاص عليهم وهرب بما تبقى من أموال بحوزة الشيخ قدرت بـ 276 ألف دينار.