«نتفلكس» تمنع التنزيل على الهواتف «المروتة» من جوجل بلاي

تواصل ـ وكالات:

عادة لا تمنع الشركات من تنزيل تطبيقاتها على هواتف أندرويد التي تم كسر حمايتها والوصول لصلاحية الجذر، لكن مُؤخَّرَاً لوحظ بعض التوجه لمنع التنزيل على الهواتف “المروتة”، مثل لعبة “بوكيمون جو”، والآن “نتفلكس”.

وظهر لبعض المستخدمين الذين يملكون صلاحية الروت في هواتفهم أن تطبيق نتفلكس غير متوافق معها. لكن يبدو أن هذا المنع يعتمد على طريقة الترويت نفسها، وليست سياسة عامة ضد الروت.

وفي حال كان نتفلكس يمنع التنزيل على جهازك بِسَبَبِ الروت؛ فإنه لن يظهر لك ضمن نتائج البحث في متجر جوجل بلاي كما في الصورة أعلاه، وفي حال الدخول لصفحة التطبيق مباشرة تظهر عبارة عدم التوافق الشهيرة.

وبكل الأحوال لو منعت نتفلكس الظهور، أو التنزيل من جوجل بلاي بِسَبَبِ الروت، يمكنك تنزيله من خارج المتجر ببساطة، ولا معلومات إن كانت نتفلكس تمنع تقديم خدماتها لأصحاب صلاحية الروت.