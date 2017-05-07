الطلاب المبتعثون في الصين يناشدون بصرف مستحقاتهم المتوقفة منذ شهرين

تواصل – خالد العبدالله:

ناشد الطلاب المبتعثون في جمهورية الصين الشعبية، الجهات المختصة بالالتفات إلى معاناتهم نتيجة حرمانهم من المكافأة لأكثر من شهرين، بسبب تخبط بين الملحقية الثقافية والوزارة، على حد تعبيرهم.

وقال أحد الطلاب المبتعثين في رسالة شكوى لـ”تواصل” فضل عدم ذكر اسمه” إن الملحقية تخبرنا أنه تم حل المشكل، ومن ثم لا ترد على اتصالاتنا لترد بعد ذلك تواصلوا مع الوزارة أو السفارة”.

وأضاف تقدمنا بطلب استفسار إلى الملحقية وكان ردهم:” نفيدك بأنه تم التواصل مع البنك وقد تم حل المشكلة ولكن تبقى إيداع مبلغ المكافآت من الوزارة للجميع إلا أنه لم يردنا أي خبر رغم التخاطب بموجب خطاباتنا الرسمية أو الاتصال عبر الهاتف عدة مرات”.

واختتم الطالب شكواه:” نحن المبتعثين متزوجين وشلون نؤكل عيالنا شلون نعالجهم حتى التأمين سحب منا قبل سنة”، مشيراً إلى أن جميع الطلاب الذين يقدر عددهم بحسب آخر إحصائية إلى نحو 600 مبتعث و300 مرافق لم يتسلموا مستحقاتهم حتى الآن.

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