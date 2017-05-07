للمرة الأولى.. لا رواتب للموظفين خلال شهر رمضان

تواصل – بدر العبدالرحمن:

للمرة الأولى تُصرف رواتب الموظفين في المملكة، هذا العام قبل شهر رمضان بيوم واحد، بعد تعديل موعد صرف الرواتب إلى الأبراج الشمسية.‎

وطبقاً لقرار مجلس الوزراء يتم احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407 هـ. وحسب قرار مجلس الوزراء تم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30 ذي الحجة 1437 هـ.

وأعدّ ناشطون جدولاً يوضح المواعيد الجديدة لصرف رواتب موظفي الدولة بالأشهر الهجرية والميلادية؛ حيث أظهرت التعديلات الجديدة لمواعيد صرف الرواتب أن شهر رمضان المبارك للعام الحالي ١٤٣٨هـ لن يتخلله صرف للرواتب؛ حيث سيتم صرف راتب في آخر شهر شعبان، والراتب التالي ثاني أيّام عيد الفطر المبارك.

وكانت وزارة المالية قد أوضحت آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 551 الصادر في 25/ 12/ 1437هـ القاضي بأن يتم صرف رواتب موظفي الدولة بما يتفق مع المرسوم الملكي رقم م/ 6 الصادر في 12/ 4/ 1407هـ، مشيرة إلى أن التعميم الذي أصدرته الوزارة بشأن تعليمات إقفال السنة المالية الحالية تضمّن تحديد اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي موعداً لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين، وبموجبه فإنه سيتم صرف راتب الشهر الحالي في اليوم الخامس من برج العقرب الموافق لليوم السابع والعشرين من أكتوبر 2016م.