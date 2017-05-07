المملكة تحقق رابع أكبر اقتصاد عالمي في نسبة صافي وضع الاستثمار الدولي

تواصل – الرياض:

استطاعت المملكة، أن تحقق المراكز العالمية المتقدمة من الناحية الاقتصادية ومستوى الاستثمار الدولي بها، حيث وصل صافي وضع الاستثمار الدولي في المملكة 588 مليار دولار، حتى نهاية الربع الأول من هذا العام، وفق لما تشير إليه بيانات صندوق النقد الدولي والتي نشرت في صباح اليوم الأحد، علماً بأن صافي مستوى الاستثمار الدولي هو الذي يحدد موقف الدول في حال كانت من الدول الدائنة أو من الدول المدينة على المستوى العالمي.

ويأتي مصطلح “صافي مستوى الاستثمار الدولي” مشيراً إلى مجموع الأصول الخارجية ناقصاً منها مجموع الأصول الخارجية، لنحصل في النهاية على الربح أو الخسارة، وتأتي الدول الدائنة التي تزيد قيمة أصولها الخارجية عن قيم خصومها الخارجية، أي تلك الدول التي تكون إيراداتها الخارجية أكبر من مصاريفها، أو تلك التي يكون وضع استثماراتها الخارجية إيجابياً، والأمر عكس هذه بالطبع للدول المدينة، التي يكون حجم مصاريفها الخارجية أكبر من أصولها.

واستناداً للبيانات التي نشرت من قبل البنك الدولي، فإن أكبر دولة من حيث مستوى الاستثمار الدولي كانت “هونغ كونغ” بنسبة إنتاج‏ محلي يقدر ب 367%، تليها دولة سنغافورة بنسبة استثمار دولي يقدر ب 224%، ثم سويسرا بنسبة 131% وتليها المملكة العربية السعودية بنسبة 91.9%، مما يشكل إنجازاً حقيقياً للمملكة على مستوى العالم.